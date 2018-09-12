中国渔船在黄海翻扣11人落水 战舰救人

9月11日凌晨，黄海南部某海域“鲁文渔53738号”渔船发生翻扣事故，船上11人落水。接到上海海上搜救中心申请后，东部战区海军某基地迅速组织正在附近海域执行任务的吉安舰高速抵达事发海域，会同地方搜救船只合力成功营救出5名落水船员，其中1名船员因伤势较重，被连夜紧急转送至上海市第一人民医院宝山分院治疗。目前，其余6名船员仍在紧张营救中。

据新浪新闻报道，昨天（11日）上午8时5分，东部战区海军某基地接到上海海上搜救中心申请，11人落水，5人已救起，6人失踪，协调海军舰艇前出搜救。”

接到申请后，该基地领导立即组织会商，组织距失事点最近的海军吉安舰立即赴失事海域执行搜救任务。接到命令后，正在海上执行任务的吉安舰立刻调整航向，高速向事发海域机动，他们边航渡边研究针对性救援方案，同时做好吊放小艇、伤员转送、医疗救治等准备工作。

吉安舰抵达事发海域展开搜救。11时许，得知获救渔民中有1人头部受伤血流不止，体温下降、意识模糊，另有多处烫伤和皮外伤，吉安舰立即派出小艇将伤员转运至舰上。

伤员登舰后，随舰军医迅速对伤员进行了止血、包扎、消毒、输液等应急救治，并对伤员进行心理安抚，消除伤员恐慌，平复伤员情绪。为加强医疗力量，基地相关部门还及时联系海军长海医院专家进行远程医疗指导。

期间，吉安舰高速返航将伤员后送。同时，基地命令正在附近海域执行战备巡逻任务的蚌埠舰，立即赶赴事发海域接续吉安舰执行搜救任务，并命令东拖858船立即启航，配合吉安舰海上转运伤员。晚上21时许，2艘舰船抵达预定海域，吉安舰舰员将伤员换乘至东拖858船。

东拖858船抵达吴淞某军港码头后，成功将伤员转运上岸。该基地保障部卫生处提前指派医护人员在码头等候，医院绿色通道也准备就绪。22时43分，伤员被转送至医院进一步治疗。经过一连串救治，伤员伤情得到基本控制，生命体征平稳。

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