甘肃成立殡改“联席会” 党员干部及直系亲属借丧事敛财将受查处

甘肃省政府官方网站发布，为了杜绝党员干部以及直系亲属在丧事中大操大办，甘肃省政府决定建立殡葬改革工作联席会议制度(以下简称“联席会议”)，副省长任总召集人。

据《新京报》报道，甘肃省政府办公厅12日印发《关于建立甘肃省殡葬改革工作联席会议制度的通知》。《通知》明确提出，对党员、干部及其直系亲属在丧事活动中大操大办、铺张浪费、借机收敛钱财、搞封建迷信活动和使用公款、公物、公车等行为，有关部门应提请纪检监察机关依法依规予以查处。

甘肃省政府建立“联席会议”，由副省长何伟任总召集人，组成成员包括甘肃省民政厅、甘肃省发改委、甘肃省法院执行局等有关部门负责人。

《通知》明确了联席会议的主要职责：在甘肃省政府领导下，统筹协调全省殡葬改革管理工作，研究拟订全面深化殡葬改革的重大政策措施。

《通知》明确，甘肃省委组织部、甘肃省人社厅负责及时掌握党员干部治丧情况，加强对党员干部带头遗体火化、带头文明节俭治丧、带头节地生态安葬、带头文明低碳祭扫、带头治理乱埋乱葬的教育管理。甘肃省公安厅负责依法对办理丧事活动中妨碍公共秩序、危害公共安全、侵害他人合法权益及阻碍殡葬执法等行为进行查处等工作。

甘肃省工商局、省质监局负责加强对殡葬用品市场的规范管理。甘肃省工会、共青团、妇联等人民团体和基层党组织、村(居)委会以及红白理事会、老年人协会等基层组织负责动员群众移风易俗，积极参与殡葬改革。

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