9月狂抢军公教选票   柯文哲：蓝绿都是市民

台北市长选情激烈，为了拼胜选，市长柯文哲 9月瞄准军公教选票，继出席秋祭忠烈阵、针对退休公教人员释出5万7千个兼职工作机会后，今天中午还访视慰问大安区芳兰山国军单身退员宿舍，和荣民一块用餐，被外界解读是在挖蓝营票仓。

据联合新闻网报道，对此，柯文哲表示，他们有两个身分，一个是荣民，一个是市民，对台北市长来讲都是市民，所以该做的还是要做，管你是蓝的还是绿的。

至于外界批评针对退休公教人员释出5万多个兼职工作机会，恐造成排挤效应，柯文哲说，这只是把台北市目前有的工作整理整理，有个平台，让他们比较容易找，市府也没有多编预算，其实还是一样，就是在公平基础上竞争，只是过去有些经验，可能会有优势。

媒体追问，究竟是否会有排挤效应？柯文哲说，主要还是兼职工作，只是比较适合这种退休的人，给年轻人要找的是正职工作。

此外，民进党台北市长参选人姚文智日前批评“把这5万个职缺优先留给那些参加反年改，破坏世大运、闹场的王八蛋，我做不到！”，引发热议。

对此，柯文哲苦笑说，绝大多数的公务员都是替国家做事，这一定是失言，一定是讲错话啦，听也知道。

为了寻求连任，柯文哲不仅狂抢军公教选票，日前更出席姜太公道场举办的姜太宫祝寿大典，甚至还点灯，为全民祈福，也为自己祈求顺利连任。对此，柯文哲说，人家那个只是宗教仪式，只是入境随俗，不要想太多。

对于前总统陈水扁劝不要把部属骂得这么难听，柯文哲则说，自己已经改善很多，以前在台大更凶。

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