中国教育部设立“高校思想政治工作专项资金”

中国教育部近日印发《高校思想政治工作专项资金管理暂行办法》，提出设立“高校思想政治工作专项资金”。资金使用方向包括面向全国高校开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想各项活动，实施社会主义核心价值观宣传教育等。

据《新京报》报道，资金使用方向包括在高校开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想各项活动等

根据《暂行办法》，思政专项资金是由中央财政安排，列入教育部部门预算。

思政专项资金的管理与职责由教育部、项目依托单位和项目负责人承担。

教育部负责制定思政专项资金管理制度，研究制定专项资金具体分配方案，对资金使用和管理情况进行监督指导。项目依托单位是思政专项资金使用管理的责任主体，负责项目资金的日常管理和监督。项目负责人是思政专项资金使用管理的直接责任人。

资金使用方向包括：面向全国高校开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想各项活动，实施社会主义核心价值观宣传教育;高校思想政治工作骨干队伍的国家级示范培训;凝练推广高校弘扬中华优秀传统文化、营造积极健康校园文化的优秀经验和做法;开展高校思想政治工作理论研究、实践探索、研讨交流;维护高校安全稳定等。

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