吴敦义评至少赢10县市 选不理想要负责下台

台湾国民党主席吴敦义昨天与美国在台协会（AIT）新任处长郦英杰会面，双方触及选举等议题。吴敦义评估至少能赢得10个县市，并表示如果选得很不理想，也要负责下台。

据联合新闻网报道，吴敦义昨天于国民党中央党部接见美国在台协会（AIT）新任处长郦英杰及五名陪同官员，双方谈及年底选情与两岸议题等。国民党今天发布新闻稿。

新闻稿指出，双方谈到国民党最近是否有与中共谈及两岸论坛的问题，吴敦义回应，由于国家机密保护法对于卸任总统、副总统有三年的管制时期，因此现在连想要派副主席兼秘书长曾永权去中国大陆都不被蔡英文政府同意。

报道称，他说，“我们当然尊重国家的法律，但如果现在就与中共谈国共论坛，还是要向总统府提出申请，预判蔡女士不会同意”，因此，这一段时间并没有计划与中共领导人习近平召开两岸论坛。也许等到明年5月20日以后，就能够自己决定成行与否了。另外，如果11月24日选得很不理想，也要负责任下台，两岸论坛就要由下一任主席来决定。

对于年底的选情，吴敦义表示，目前国民党只有六个执政县市，也就是22分之6，“我们自己评估，应该至少可以维持五个，也许全部六个都能保住执政权，至于其他的县市，能够赢得胜利的至少应该还可以有五个左右”。

新闻稿指出，谈到蔡英文政府应对南台湾天灾是否对选情会有影响，吴敦义表示，“淹水人民当然会有怨怼，因此行政院才要用新台币7000亿元来政策买票”。

有关国民党目前被党产会冻结党产一事，吴敦义表示，国民党的处境非常艰难，以高雄市为例，高雄市长参选人韩国瑜就说中央连一碗卤肉饭都没有支援，现在每个月都要借钱来发薪水，实在没有办法支援地方选举。

早报订户新闻，更多精彩等着您！