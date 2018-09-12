中国将寻求WTO支持对美制裁:美拒不执行世贸组织裁决

世界贸易组织（WTO）称，因美国不遵守世贸组织反倾销措施裁决，其争端解决机构将受理中国提出的对美实施制裁的请求。

据参考消息网引述美联社9月11日报道，世贸组织总干事罗伯托·阿泽维多11日在一份报告中说，预计9月21日将就此案举行听证会。该诉讼案始于2013年12月，当时中方对美方采取针对中国商品的40项反倾销措施提出了异议。

报道称，听证会将于下周举行。世贸组织的上诉机构于2017年5月作出了在很大程度上有利于中方的裁决。

此案围绕的是美方对中国产品的贸易限制。美方称这些产品的售价低于市场价值。它们包括钢材、铜版纸、越野轮胎、太阳能(3.240,-0.02, -0.61%)电池和金刚石锯片。

另据路透社9月11日报道，一份会议议程11日显示，中国下周将要求世贸组织批准对美国实施制裁，原因是美国政府未遵守世贸组织围绕美国倾销税争端作出的一项裁决。

这一请求可能导致围绕制裁理由及制裁数额进行数年的法律纠纷。

中国2013年向世贸组织起诉美国以反倾销为由对几个产业——包括机械和电子、轻工业、金属和采矿业，涉及出口金额多达每年84亿美元——的中国产品征收高关税。

2016年中国在世贸组织的仲裁中获胜，2017年世贸组织公布了上诉机构报告，证实了其裁决结果。

报道称，此案涉及美国商务部采取的一种“倾销”计算方法，即“零位调整”计算方法。这种计算方法往往会提高美国对外国企业征收的反倾销税水平，而在提交世贸组织的一系列贸易争端中多次被裁定为违规。

美国一连串的失败激起了特朗普总统要改革世贸组织的运动。他在8月份说，如果世贸组织不好好改革，美国可能会退出该组织。

中国8月告诉世贸组织，美国遵守世贸组织反倾销裁决的最后期限是今年的8月22日。

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