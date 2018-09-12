香港拨600亿港元撑体育发展 体育界有信心再创佳绩    

香港运动员在今年雅加达亚运会中取得历来最佳成绩，运动员们付出的汗水与努力获得了社会充分肯定。掌声过去，展望未来，香港特区政府未来数年将会投放600亿元（港币，下同，约105新币）在体育项目的发展，香港体育界人士有信心香港运动员能在未来赛事再创佳绩。

据《文汇报》报道，在本届亚运会上，中国香港派出历来最庞大的代表团参加。各参赛健儿不负众望，共取得8金18银20铜，共46枚奖牌，金牌数目超越了上届仁川亚运会，并追平广州亚运会的最高纪录，总奖牌数目更破历届纪录。

对于香港运动员取得的佳绩，香港特区行政长官林郑月娥除了热烈祝贺之外，还承诺会继续全力支持香港运动员及香港体育发展。

“全力支持”意味着什么？香港特区政府民政事务局局长刘江华指出，未来几年，特区政府会投放600亿元在体育项目的发展，包括兴建启德体育园、26个地区康体设施，以及继续投放资源支援精英运动员及支持体育总会在香港举办更多高水平的大型体育活动。

刘江华表示，启德体育园落成后，相信能给香港体育事业带来另一番景象，促进体育事业发展。

在本届亚运会中，香港运动员除了在传统强项继续取得佳绩，马术及榄球首次为香港在亚运上取得金牌，在不少项目亦取得历届最佳成绩及打破香港纪录。

中国香港体育协会暨奥林匹克委员会(港协暨奥委会)副会长刘掌珠表示，特区政府近年已在体育发展增拨资源，让更多香港精英运动员安心当全职运动员，无后顾之忧。香港运动员在今年亚运会中「进步很大」，足证之前投放的资源没有浪费，“特区政府、香港体育学院播下的种子开始有收成”。

香港特区政府最近亦宣布向“精英运动员发展基金”注资60亿元，为精英运动提供更强支援。

刘掌珠期望，特区政府未来可以进一步为其它发展中的体育项目增拨资源，例如射箭、射击等，聘请专业教练或增加训练场地。在今年亚运会的佳绩推动下，她有信心香港运动员能在未来赛事更进一步，再创佳绩。

亚运会中国香港代表团团长、港协暨奥委会副会长胡晓明表示，看到特区政府在推动体育方面出现了明显变化，期望政府未来更进一步地推动。

香港浸会大学体育学系主任、香港体育学院前院长钟伯光认为，下一步，香港需要加强青年​​运动员的培训工作，从中发掘更具潜质的运动员，帮助他们进步，提升能力，在奥运会等国际大赛上冲击奖牌。

早报订户新闻，更多精彩等着您！