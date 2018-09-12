台湾杰出金融业务菁业奖  参赛102件破历年纪录

由台湾金融研训院主办，堪称金融界“奥斯卡”的台湾杰出金融业务菁业奖，今年第九届除了既有的奖项外，特增设“最佳绿色专案融资奖”，跟上国际潮流趋势，极具话题性。选拔活动自四月参选起跑后，机构奖项共吸引36家金融机构共同角逐，参选案件达102件，打破历年纪录。

据中时电子报报道，台湾杰出金融业务菁业奖两年选拔一次，此届菁业奖除了续请金管会、行政院农委会指导外，金管会金融研究发展基金、银行公会、财金资讯公司、金融联合征信中心、联合信用卡处理中心等银行周边单位皆共同办理这次活动。

机构奖项在评审委员历经近一个月的初审评分及统计作业后，共计有28家金融机构所提64件优秀作品进入复审。机构奖项将自9月17日起开始复审，金融研训院表示，本届参选案件的质量均佳且实力皆在伯仲之间，如何在复审阶段展现机构优质成果以争取评审青睐，将是取得进入决审门票的重要关键。

金融研训院将于10月8日在芬恩特创新聚落，扩大举办第九届菁业奖入围公布记者会，预计于11月1日公布得奖名单，12月中旬举行盛大颁奖典礼。

金融研训院表示，第九届菁业奖主视觉跳脱以往，以代表第九届的“9”与奖座圆满的外型轮廓融合一体，把原本坚硬的材质加上科技元素，赋予本届菁业奖的主题诉求。而三个圆形，分别代表金融界“学习”、“进步”与“创新”的精神。



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