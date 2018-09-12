高铁内地客黄金周涌港南下数十班车票售完

广深港高铁香港段开售车票第二天，适逢十。一黄金周临近，内地旅客购票来港的反应较热烈，十月一日有数十班由福田及深圳北来港的班次已售罄，黄金周首日及最后一日，由北京来回香港的车票都已售完，但港铁高铁网仍然有车票出售。特首林郑月娥表示，高铁首日卖票有些“甩辘”，期望市民可以包容，并会督促港铁尽快与旅行社商讨团体票务安排，以便组织高铁团出发。

据《星岛日报》报道，广深港高铁还有十一日正式通车，昨日已有内地海关及警务人员进驻西九龙站，有穿着制服的内地警员在B2抵港层的内地口岸区步操，并用摄影机拍摄。另外在B3离港大堂，亦有内地海关人员。

昨日继续有市民到西九龙站购买车票，人流虽较首日少，但港铁的高铁售票网页和内地高铁售票网“12306”都显示，部分日子的车票已售罄，尤其内地网的售票速度较快，商务位更多人买。昨日所见，首日头班车由西九龙站到深圳北，及首班到广州南站的车票都已售光，而首日往福田亦有一半班次售罄。

至于十。一黄金周是内地客访港高峰期，十月一日由福田来港的列车最抢手，港铁的高铁网页显示只有二十三个班次有售，大部分只余一等及二等票，而有四十个班次已没有列出，即是全数售罄。至于内地12306网页则显示，所有广州南站来港的班次之商务位都已售完。

至于潮汕、厦门来港的班次，同样是内地售票网较抢手。而内地网发售十月一日北京西站来港，以及十月七日由西九龙站到北京西站，都已全部售罄。

港铁首日售出六千五百多张车票，部分串错姓名和出错日子，有市民发现后昨日到西九龙站换票，又有市民用信用卡支付出现阻滞。特首林郑月娥昨表示，前日港铁开售车票整体顺畅，有个别“甩辘”情况，希望市民包容。她指，高铁是重大基建项目，需时磨合，相信港铁会继续改善。

本港旅行社至今仍未获安排配给车票组团，林郑月娥昨表示，会督促港铁与旅行社更多配合，旅游业议会主席黄进达表示，实名制下，旅行社要留位接团，要取得团友的证件才可办理，在安排上会有难度，期望港铁会有团体票的政策，方便旅行社组团。

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