踢慰安妇像日人已请辞 所属团体道歉

“慰安妇之真相国民运动”代表瀬英明发表新声明，对干事藤井实彦脚踢慰安妇像一事致歉，并宣布藤井已请辞。

据联合新闻网报道，声明指出，藤井日前作为该会代表前往国民党台南市党部递交公开质问状（陈情书），却被国内外媒体报导用脚踢台湾慰安妇像。该会仔细审视网路上公布的影像与照片，也听取藤井本人说法。

虽然藤井主张“自己没有踢、也没有踢的意图。为捍卫自己的尊厳与名誉，将个人提出对影像与照片的查验”。

但该会认为，不论藤井如何主张，网路上传播的影像客观来看确实会让人产生不愉快之感，无疑是不适当的行为。作为日本人，有损品德、违反国际礼仪，是他们最为反对与厌恶之事。派遣藤井作为赴台代表，该会也有不可回避的责任，对于造成台湾民众的不快，他们诚心的表示歉意。

声明指出，藤井已经于9月11日请辞干事一职。

声明表示，十分担忧此事将损害日台友情，今后将拿出诚意，以各种行动恢复外界的信頼。希望台湾民众、日本国内支援者们谅解。

但同时，“慰安妇之真相国民运动”仍表示，台南慰安妇像碑文记载的内容没有事实根据，会招致外界重大误会，对日本名誉有损，并可能伤害日台友好关系。无论如何，希望国民党台南市党部针对公开质问状所提质疑，与以答覆。

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