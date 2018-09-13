美国向中国提议进行新一轮贸易谈判

（早报讯） 美国总统的首席经济顾问说，美国政府已提议与北京方面进行新一轮贸易谈判，以避免特朗普总统与中国的贸易战进一步升级。

彭博社引述三位匿名的知情人士说，由财政部长史蒂文·努钦牵头的美国高级官员最近向中方官员发出邀请。其中一位知情人士说，如果中方同意，谈判可能在华盛顿举行。

特朗普的国家经济委员会主任拉里·库德洛证实了报道的内容。“我们现在正在沟通，你可以说沟通已经有所升级。”

《华尔街日报》周三早些时候援引匿名消息人士报道了美国的提议。道琼斯指数止跌回升，新兴市场资产上涨。

在美国总统特朗普前几天刚刚威胁要对几乎全部中国输美商品加征关税的情况下，这一提议可能有助于缓解双边紧张关系。

美国政府寻求对北京施加压力，减少中国对美贸易顺差并保护美国公司的知识产权。自7月以来，特朗普政府已经对500亿美元（688.65亿新元）的中国商品加征关税，刺激北京方面立即对等报复。

特朗普尚未对另外2000亿美元（2754.60亿新元）的中国商品加征关税。该轮关税的征求公众意见期在上周结束，美国没有采取行动。他上周说，“如果我愿意的话，还有另外2670亿美元(3677.39亿新元)商品的关税措施可以在短时间内准备就绪。”这几乎涵盖了中国出口到美国的所有产品，包括服装和苹果智能手机等消费品。

中国已经表示，将被迫对美国的所有措施进行报复，令人担心贸易战可能削弱全球经济前景。

到目前为止，结束贸易战的努力均无果而终。两国官员已经举行了四次正式会谈，最近一次是8月份在华盛顿，双方代表分别是美国财政部负责国际事务的副部长马尔帕斯和中国商务部副部长王受文。

但这些谈判没有取得突破，因为美国提交了一份调整后的要求，包括要求中国减少对美贸易顺差。之前的要求清单已被中国拒绝。上周，库德洛抱怨中国方面几乎没有让步，并强调特朗普总统坚持立场的意愿。

不过，库德洛确实表示，特朗普愿意与习近平会面，可能是11月底在阿根廷的二十国集团峰会上。

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