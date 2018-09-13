两月减少近169万股：乐视网被要求说明贾跃亭持股减少原因

12日，深交所向乐视网信息技术（北京）股份有限公司发来半年报问询函，就乐视网经营情况、贾跃亭所持股份、乐融致新、债务情况、关联交易及关联资金往来、会计问题这六个方面做出问询。其中最引人关注的是，深交所指出了贾跃亭对乐视网持股数量的变化。

据澎湃新闻报道，乐视网半年报显示，截至2018年6月30日，贾跃亭对乐视网的持股数是102,426.6644万股，占总股本的25.67%。但在“控股股东或实际控制人变更情况”一节中，乐视网介绍截至2018年8月28日，乐视网控股股东贾跃亭持有102,257.6916万股股份，占总股本25.63%，较6月30日减少168.9728万股。

乐视网在半年报的说法是，根据贾跃亭先生之前邮件确认，其所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且贾跃亭先生所有股票质押式回购交易均已违约。公司目前未收到贾跃亭先生关于其持有乐视网股票的任何处置计划或安排告知，且贾跃亭先生持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响，从而可能导致公司实际控制人发生变更的风险。

对此，深交所要求乐视网核实说明贾跃亭所持股份减少的原因，该部分股份是否被司法执行划转，如是，乐视网须逐笔说明具体情况。

深交所要求乐视网就上述问题做出书面说明，并在9月24日前将有关说明材料报送创业板公司管理部，同时抄送北京证监局上市公司监管处。

自贾跃亭一手缔造的乐视体系在2017年陷入资金链危机以来，不少遭到乐视网欠款的债权方向法院申请财产保全，要求冻结乐视系资产。比较知名的案例是2017年6月，招商银行向上海高院申请冻结贾跃亭及乐视系12亿资产，此后包括供应商、金融机构在内的乐视债权方跟进申请财产保全或是强制执行。

全国法院被执行人信息查询显示，乐视非上市体系核心公司乐视控股有67条执行记录。而贾跃亭本人已经16次被列为失信被执行人。

目前，已有部分被法院冻结的乐视系资产走向拍卖程序。

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