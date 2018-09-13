台美签自由贸易协定 美国在台协会主席：可能需一段时间

台湾外交部长吴钊燮提出有意洽签台美自由贸易协定，美国在台协会（AIT）主席莫健昨日对此表示，这可能需要一段时间；至于今年是否举行台美贸易暨投资架构协定（TIFA）会议，莫健未给明确答案，但表示将视双方处理显著议题的进程。

据联合新闻网报道，据了解，美国贸易代表署（USTR）官员目前正访问台湾，讨论贸易议题；一名消息人士表示，此次会谈与TIFA无关，只是工作层级对话，另一名消息人士则说，访台的USTR官员层级比工作层级高一些，这次并非TIFA工作会议，而是年度考察，跟进以往TIFA会谈的执行进度。

一名华府消息人士说，美国再度将美猪、美牛议题链接TIFA会谈，称没有美猪牛，就没有TIFA会谈。

据报道，美国华府智库“全球台湾研究中心”（GTI）12日举行年度论坛，吴钊燮透过预录影片发表谈话时指出，希望考量洽签台美自由贸易协定，这对双方具战略与经济意义，吴并说，“希望你们都可以帮忙向特朗普政府传达这项信息”。

莫健稍后发表演讲并接受提问时表示，他看到吴钊燮提出双方朝向签署自由贸易协定（FTA），这可能需要一些时间；莫健并说，双方在显著问题上的进展愈大，愈可能提高对话层级。

去年因美国副贸易代表尚未到任，台美并未举行TIFA会谈；今年已排除人事问题，是否可望举行？莫健对此表示，双方透过例行对话谈论贸易议题，将视双方是否能够达成一些进展，这将创造举行更多对话，或是TIFA会谈的氛围。

莫健去年曾明白指出，美猪、美牛为台美贸易之间显著问题，他也曾敦促台湾解决美猪牛问题。

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