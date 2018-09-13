台外长：各国应面对“中国问题”

台湾外交部长吴钊燮于美东时间9月12日上午，透过预录影片，在美国华府智库“全球台湾研究中心”（Global Taiwan Institute, GTI）年度研讨会中发表专题演讲。吴钊燮说，中国大陆对台湾的威吓，影响台湾、更危及区域安全与权力平衡，世界各国需共同面对“中国问题”。吴钊燮并强调，《台湾关系法》即将迈入立法40周年，台美应该强化彼此的“特殊关系”，台湾是追求自由开放区域的理想伙伴。

据《自由时报》报道，台外交部今天上午发布新闻稿指出，吴钊燮12日以预录影片方式，在美国华府智库GTI年度研讨会中发表专题演讲，主题为“民主台湾，必将胜出”。

吴钊燮指出，大陆益发密集、蛮横且无止尽地对台打压，从胁迫国际航空公司更改台湾标示、报复刊登台湾外长专访内容的日本媒体，到威胁西班牙萨拉曼卡大学校方取消“台湾文化日”活动等，“大陆才是问题所在”，而非台湾。

吴钊燮强调，大陆对台湾的威吓与压迫，不仅影响台湾，更危及区域安全及权力平衡，也将损及全球自由及民主的核心价值。国际社会应该正确认识，当前世界各国需共同面对的其实是“中国问题”，而不是“台湾问题”。

吴钊燮也指出，在《台湾关系法》 即将迈入立法40周年之际，台美双方应该强化彼此间的“特殊关系”，尤其对于特朗普政府目前推动的“印太战略”，台湾将是美国及其他理念相近国家追求自由开放印太区域的理想伙伴，可在经贸投资、专业能力、民主治理及公民社会能力建构等方面提供协助。

吴钊燮说，“台湾绝不会被击败”，且正赢得越来越多理念相近国家的支持。吴钊燮也特別在影片中感谢特朗普政府、美国国会及华府政策圈的广泛支持，让台湾不感孤独。吴钊燮也再次呼吁国际社会，当大陆以“锐实力”伤害他国时，台湾的“暖实力”正散发出正直、务实及真挚的关怀与价值。

吴钊燮向国际社会喊话说，正视台湾的存在，并与台湾携手合作，捍卫共享价值，建立以“自由民主为基础的永久和平”。吴并以圣经故事比喻：“台湾是大卫，面对巨人大陆歌利亚，民主台湾，必将胜出”。



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