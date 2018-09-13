港铁否认无线网络资料传内地 称收集声明不清晰

香港高铁西九龙站及动感号列车上设有免费无线网络（WiFi）上网，服务供应商表明收集到的个人资料会转让到内地机构，以防止或侦破罪案，事件引起社会关注。港铁昨日(12日)晚上回应称，相关服务供应商发出的《个人资料收集声明》中，有不清晰的地方，已要求对方修改，指出西九站的香港内地口岸区内及动感号列车位于香港段时，使用免费WiFi服务并不会把相关的个人资料传送给内地方。

据网媒香港01报道，港铁发言人表示，在香港内地口岸区内及列车位于香港段时的电讯及互联网服务将会受香港法律管辖。而当列车跨境进入内地段范围后，有关服务则跟随内地法例及规定，使用WiFi的顾客将需重新登入，乘客可选择再次使用服务并需要跟随内地相关法规。

据报道，有关《个人资料收集声明》是服务供应商向在西九站或动感号使用免费Wifi服务的顾客，说明可能收集的资料及其使用目的，以符合香港法律的个人资料 (私隐) 条例》 的要求。当乘客在西九站的香港内地口岸区内及港铁动感号列车位于香港段时使用免费Wifi服务时，相关的个人资料是不会传送内地方。

港铁指，由于服务供应商发出的《个人资料收集声明》中，有不清晰的地方，已要求服务供应商作出修改，让服务使用者更清楚有关安排。

早报订户新闻，更多精彩等着您！