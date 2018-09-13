台风“百里嘉”登陆 湛江茂名逾四万人紧急转移安置

台风“百里嘉”今日8时30分在广东省湛江市坡头区沿海地区登陆，登陆时中心附近最大风力达10级。受其影响，当日，粤西高铁茂名至湛江段全天停运，广东湛江、茂名两地逾4万人被紧急转移安置。

中新网报道，据广东省湛江市防汛防旱防风指挥部介绍，该市10242艘渔船已全部回港或就近避风，32195名海上作业人员已全部上岸避险；已启用各类避护场所524处，转移危险区域民众23788名，关停23个旅游景区，安全撤离相关旅游人员1999名。

广东省茂名市防汛防旱防风指挥部称，该市2973艘渔船全部回港避风，222名渔排作业人员全部上岸安置；关停六个景区景点，撤离游客1106人；关停在建工地125个，撤离务工人员3504人。全市转移安置民众16544人，启用避灾庇护场所1154个。茂名市教育局也发出直属学校(含民办)紧急停课通知。

据了解，目前，广东湛江、茂名两地供电、交通、供水、通信等行业的应急队伍已做好应急抢险准备。湛江全市共储备沙包袋50万个、钢筋笼2000多个、土工布2万多平方米、冲锋舟30多艘，橡皮艇40多艘等专业抢险设备物资，37支应急抢险队伍9855人已准备就绪，随时可投入抗洪抢险。

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