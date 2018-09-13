传中国主权基金有意购海航持德银股份

有知情人士透露，中国主权财富基金和其他大型投资者已表示有意从陷入困境的海航集团手中购买德意志银行（Deutsche Bank）的股份。

据《明报》援引《华尔街日报》报道称，海航目前是德银的最大股东之一，该报早前报道指，海航有意出售其所持的全部7.6%的德银股份，以作集团缩减全球资产计划的一部分。

知情人士称，最近与海航接洽的潜在买家包括中投公司，以及中信集团、招商局集团和中国光大。知情人士补充，一些欧洲和美国投资者也洽询海航持有的德银股份的情况。

《华尔街日报》上周报道，中国有关部门对海航集团的迅速扩张和沉重的债务负担感到不安，下令该集团专注运营航空公司和相关业务。

报道指，中国要求海航退出其在德银的持股，另外亦要出售逾100亿元（美元，下同，约137亿新元）的资产。

有知情人士称，尚未启动正式出售程式。出售交易可能很复杂，因为海航集团的持股受到其与银行签署的衍生品协议的制约。

自2017年初以来，海航集团一直是德意志银行最大的股东之一。两家公司之间的关系有时紧张，部分原因是海航借入数十亿元用于股权收购，并利用衍生品对冲所持头寸。

据《华尔街日报》此前报道，海航可能会在剩余融资安排到期时通过类似方式在未来18个月中脱手剩余的德银股份。这种做法可能会给海航带来损失，因为德银目前的股价已低于海航当初的买入价。

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