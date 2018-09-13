9月15日外国人A股开户权限放宽

根据中国证监会和中登公司通知，9月15日起，修订后的《证券登记结算管理办法》将正式施行。这也意味着15日起，外籍人士可以参与A股交易了。

据《广州日报》报道，下周一即将开放的人员主要有两类：一是境内工作的外国人，无论是否持有中国永久居住证，都可开立A股账户。二是A股上市公司中在境外工作并参与股权激励的外籍员工也可开立A股账户。原来仅有在境内工作的外籍员工可以成为激励对象。

“我们基本上准备得差不多了，但A股是T+1交易，15日开户，需要等到16日才能买卖。”一位券商经纪人表示。

不过，9月15日起可开立A股账户的外国人员，也有一定的条件限制，即“在境内工作且其归属国(地区)证券监管机构已与中国证监会建立监管合作机制的外籍人员”。统计显示，目前，中国证监会已相继同62个国家和地区的证券期货监管机构签署了68份监管合作谅解备忘录。

据报道，面对外国人可以A股开户交易，有投资者认为，有望为市场带来一定的增量资金。也有市场人士表示，境外市场同A股的投资者结构不一样，外资更多是机构操作，而A股散户交易占比较大。因此，预计短期而言，有影响增量资金的可能还是境外机构资金。有券商分析师预计，目前境外机构在A股的持股市值可能超过1.2万亿元（人民币，下同，约2400亿新元）。

央行数据显示，截至2017年末，境外机构持有的股票市值为11746.70亿元。今年以来，中国资本市场双向开放稳步扩大，随着沪港通额度逐步放开，QFII、RQFII机制的持续优化以及A股正式纳入MSCI指数等，多数境外机构逐步进入A股市场。

另外，根据同花顺iFinD数据，今年以来，沪深港通北上资金累计成交额为3.22万亿元，净买入规模达到2226.11亿元。其中，前十大活跃个股买入占比为38.63%。



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