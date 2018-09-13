《屠杀》作者指为器官与中国议价 柯文哲：跨海告到底

台北市长柯文哲器官移植事件持续延烧，有政论节目昨连线专访争议书籍《屠杀》作者伊森.葛特曼（Ethan Gutmann），指确定柯文哲曾经为器官移植跟中国议价。对此，柯文哲今受访时严正驳斥，批评影片内容经过剪接，扬言将把影片寄给葛特曼，若对方胆敢说影片内容全部同意，他将倾全部力量跨国提告。

据《自由时报》报道，伊森.葛特曼著作《屠杀》（ The Slaughter）一书，影射柯文哲曾涉入中国器官移植市场，在2014年台北市长选举中闹得沸沸扬扬，当时柯文哲在辩论会最后拿出葛特曼委任律师回函逆转胜，如今因该书中文版即将在台出版，再度引发议论。

据报道，针对柯文哲曾说《屠杀》作者伊森.葛特曼允诺若书再版会修改“原文”内容，昨日葛特曼受访时称，不会更改各国“翻译”版本。

对此，柯文哲表示，“会把昨天三立的影片寄给葛特曼，我也知道那有剪接过 ”，如果对方对播出的影片有不同意，要去跟三立乔，但若他敢回答说出来影片他全部同意，“我会马上去告他。我会用我全部力量跨国去告他，这实在是，太过分了！”

柯也解释，器官移植要经过病人到门诊掛号、检查、配对等一连串程序，因为他专职外科加护病房，是台大少数没有门诊病人的医生，所以手上没有移植病人、也没有移植前病人，通常是移植医师开完刀出了并发症，才会进到加护病房，才会被我看的。

柯直言，既然他根本没有处理移植前的病人，怎么可能带病人去中国移植？一开始吴祥辉乱讲，他想说等最后再澄清，最后再打他脸，但是如果影片要这样剪接，“ 好！ 可以，我直接对付葛特曼。”听闻葛特曼表示愿意到台湾作证，柯表示，“太好了！就来吧！”



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