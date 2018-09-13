在任时授权签FCC租契 梁振英：若当年请人宣扬港独肯定不续租

香港政府昨日公开香港外国记者会（The Foreign Correspondents' Club, Hong Kong，简称FCC）会址租契。契约在2015年12月29日确立，政府一方由政府产业署一名总产业经理，作为时任特首梁振英授权的代表，负责签署和盖印。对此，梁振英今日在面簿回应有关事件时表示：“如果当年FCC请人宣扬港独，我肯定不会同意续租。”

《明报》报道，梁振英又质疑租约细节及FCC会议纪录。租约细节方面，他引用“场地不许用作违法和不道德用途，至于什么是违法和不道德，政府有最终和有约束力的决定权”及“如果政府对场地的使用不满意，政府可以预先给予三个月的通知期收回场地，不予赔偿”，并反问公众“大家对场地的使用满意吗？”

至于FCC公开的6月和7月理事会会议纪录方面，梁振英称理事会每次开会，都有20多页纸的详细会议纪录，包括讨论、决定或拒绝邀请何人作嘉宾。然而，FCC会议纪录上，却未有出现有关邀请香港民族党召集人陈浩天的议题。

对此，梁振英讽刺说道：“FCC邀请陈浩天讲港独这件大事只是我们的幻觉，根本没有发生过。”他又质疑：“为什么FCC要这样处理会议纪录。”

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