台政院：张天钦各别行为 无权严厉监督独立机关

台湾促进转型正义委员会（简称促转会）转型正义转到打击政敌选举之上，让全民无法接受。对此，行政院发言人Kolas Yotaka表示，此单一事件或个人各别行为，行政院给予强烈谴责，至于是不是要整体全盘来过重洗牌，事涉重大。

据中时电子报消息，促转会变成选举操盘机关，让转型正义丧失正当性，在野党要求促转会自我了断。针对此事，Kolas表示希望大家可以冷静看待这件事，府院第一时间都表达强烈立场，行政院也无法接受张天钦的发言及态度，因为这伤害了促转会也伤害政府整体信誉，希望这样个人事件不要再发生，由于促转会是独立机关，政院也期许促转会的主委黄煌雄可以在内部共同检讨，以此为鉴。

Kolas说，转型正义是重要功课，促转会委员从提名送到立法院通过的一整个过程，都经历过非常多讨论，这个单一事件或个人各别行为，行政院给予强烈谴责，至于是不是要整体全盘来过重洗牌，事涉重大。

Kolas表示，政院还是会请促转会主委黄煌雄审慎思考，不要再让这样的事发生，促转会是独立机关，行政院没有权力严厉督导，所有的权责都在促转会的主委身上，昨黄煌雄已鞠躬致歉，希望他可以负起责任，政院尊重并期勉黄学到教训，可以有更多作为诉诸公信。



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