湖南信托：海航创新、海航旅游集团均已构成实质违约

湖南省信托有限责任公司官网今日披露了“关于‘湖南信托·海航创新项目集合资金信托计划’重大事项的公告”。公告称，截至公告日，海航创新未能归还贷款本金3亿元（人民币，下同，约6000万新元），海航旅游集团亦未履行相应担保义务，海航创新、海航旅游集团均已构成实质违约。

据《新京报》报道，“湖南信托·海航创新项目集合资金信托计划”，于2016年9月8日成立，资金用于向海航创新(海南)股份有限公司(现更名为海航创新股份有限公司，以下简称“海航创新”)发放流动资金贷款，贷款规模人民币3亿元，贷款期限24个月，由海航旅游集团有限公司(以下简称“海航旅游集团”)为前述贷款提供连带责任保证担保。

据报道，湖南信托公告称，按照《信托贷款合同》约定，海航创新最迟应于2018年9月10日归还上述全部贷款本金，贷款到期日之前，湖南信托相关人员与海航创新方面进行了多次电话沟通以及现场面谈，海航创新方面均表示正在协调落实还款资金，但截至本公告发出之时，湖南信托尚未收到相关款项，海航旅游集团亦未履行相应担保义务，海航创新、海航旅游集团均已构成实质违约。

湖南信托称，目前他们已经委派专门人员前往现场催收，督促其尽快还款，同时，湖南信托拟立即启动司法程序，申请法院冻结海航创新及海航旅游集团相关资产，包括但不限于不动产、银行账户、公司股权(含上市公司股权)等，以最大程度维护受益人的正当合法权益。



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