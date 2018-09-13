中港澳史上首次视像会议应对来临台风“山竹”

超强台风“山竹”将会在未来一两日移向菲律宾吕宋一带并进入南中国海，星期日靠近广东沿岸。而内地中央气象台、澳门地球物理暨气象局，以及香港天文台，在今日上午10时一起就山竹及其未来的影响进行视频会议，这也是内地与港澳首次联合会商。

据《星岛日报》报道，虽然是内部会商，但是内地中央气象台在微博上简单直播一部分流程。此次会商发言人员有中央气象台首席预报员高栓柱、香港天文台助理台长郑楚明、澳门地球物理暨气象局副局长邓耀民。

内地在会议后发佈四大总结：

1. 台风“山竹”在登陆菲律宾之前会保持在65米/秒（约234 公里每小时）的强度，目前看登陆吕宋岛的可能性较大。

2. 过吕宋岛后“山竹”会衰弱一些，不过进入南中国海后的强度仍有可能维持在超强台风级，依然不能掉以轻心。

3. 登陆菲律宾后“山竹”结构会有所调整，也会影响后期路线，因此登陆地点还会有所变化，继续关注。

4. “山竹”体格庞大，广东、海南、广西都会受到风雨影响。香港、澳门降雨量可能达到100-300毫米，风力9-10级，可能会出现风暴潮，在台风到来前，华南沿海维持酷热天气。

另外，有网民质疑澳门政府今次极高调警示比香港还要夸张，报出周日吹暴风及提及若“山竹”在澳门西南面200公里内掠过有可能要掛最高10号风球。认为“高调预警做足准备是应该，但台风可能性应该是最后关头才知道，就算是气象迷讨论，周五再谈也不晚”。网民批评，澳门官方部门“早早报出10号风球的可能性，只是制造恐慌”。内地中央气象台回应指，“一朝被蛇咬十年怕井绳，紧张一些很正常，要不然也不会促成这次联合大会商了”。

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