苹果发布会将中港台并列 有传媒指傲慢无视中国主权

美国苹果公司今日举行发布会，宣布推出iPhone Xs、iPhone XS Max及iPhone XR，并将于本月21日（下周五）上市销售。正当全球“果迷”期待三款新iPhone之际，内地官方传媒将焦点放在发布会上，指苹果将中国大陆和港台并列，批评容易在中国市场引起较大的争议。

香港《明报》报道，《环球时报》在其微信公众号，发表题为《苹果，你发布会上这是什么意思？》的文章，指苹果公司介绍新一代iPhoneXS于9月21日在哪些地方上市时，列出了“中国”、“香港”和“台湾”；同时也列出“美国”和“美国维尔京群岛”。

报道称，文章认为，真正的问题在于，苹果公司知道在“维尔京群岛”这个美国的海外属地前标注“美国”，以区分英属维尔京群岛，哪“为啥不能在‘香港’和‘台湾’前也标注一个‘China’，好让更多人都清楚‘香港’和‘台湾’都是中国的领土这个联合国以及全世界绝大多数国家都已承认的基本事实呢？”

文章又认为，作为中国人，不理解为何苹果公司在对待美国的领土主权时做到标注上的严谨，却在对待中国时做不到：“这种跨国企业在对待中国领土主权上的‘标识’问题，很容易在中国市场引起较大的争议，而且这种标注上存在的‘双重标准’更会让中国消费者感觉自己不被尊重，这最终都会影响这些跨国企业在中国的品牌形象，并带来潜在的政策法律风险，损害自己的利益。”

报道指，“观察者网”亦有类似文章，指苹果iPhone在2009年正式入华，在中国国内赚得盆满钵满：“Apple公司不会连最基本的常识都不知道吧？有人可能会说，这个是按亚太区的字母顺序排列的，不是故意把中国和港台分开。那么美属维京群岛那里又怎么解释呢？”文章批评“生意的背后，依旧是Apple公司无视中国基本主权的傲慢。”

文章指，随着全球经济放缓，愈来愈多外国企业，把中国市场视为救命稻草，给予中国市场更大的重视和更多的资源投放。“但是，外企入华，如果连最基本的东西都做不到，又何谈尊重和重视呢？”

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