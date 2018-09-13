银保监会：防范和化解重大风险依然是保险监管的首要任务

中国银保监会日前召开偿付能力监管委员会第43次工作会议。截至2018年第二季度末，176家保险公司的平均综合偿付能力充足率为246%，较上季末下降两个百分点。会议强调，防范和化解重大风险依然是保险监管的首要任务。

据《新京报》消息，会议分析研究了2018年第二季度保险业偿付能力和风险状况，审议了第二季度保险公司风险综合评级结果和对部分公司的监管措施。当前保险业偿付能力充足稳定。

报道指，具体来看，2018年第二季度末，纳入本次会议审议的176家保险公司的平均综合偿付能力充足率为246%，较上季末下降二个百分点；平均核心偿付能力充足率为235%，较上季末下降二个百分点。其中，财产险公司、人身险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为272%、240%和299%。经审议，119家保险公司在风险综合评级中被评为A类公司，52家被评为B类公司，两家被评为C类公司，两家被评为D类公司。

“保险行业自身正在发生积极变化，偿付能力充足率保持在合理区间较高位运行，战略风险和声誉风险均呈现向好趋势。当前外部环境正发生较大变化，各种外部冲击对保险业构成严峻挑战。”会议强调，防范和化解重大风险依然是保险监管的首要任务。

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