中国陆军新兵训练模式改革：训练时间由3个月延长至6个月

据悉，今年中国陆军新兵训练采取“先训后补”新模式，时间将由以往的3个月延长至6个月，期间区分“新兵入伍训练、新兵专业训练、编入班后战备训练”等多个阶段，经过新训的士兵补充到连队即可开展战术训练。陆军参谋部领导表示，这次新兵训练模式的重大改革，是释放基地化、集约化、专业化训练最大效能，提升陆军部队整体战斗力建设的坚实举措。

据澎湃新闻网援引微信公号“解放军报记者部”的消息，陆军参谋部训练局领导表示，以往新兵训练主要是完成队列、体能等共同课目训练，待其分配下连后，再进行专业技能训练，但由于各单位担负任务、骨干力量、组训模式等存在差异，造成训练质量参差不齐。待新兵补入连队后，造成了“老兵吃不饱、新兵吃不了”的局面，影响和制约了战斗力的可持续发展。

针对如何让新兵训练在“新训期”和“下连后”无缝对接的问题，团政委田亮回应称：入伍共同课目训练结束后，部分新兵机构将组织各兵种专业分流编组，以参训新兵团为单位调整连、排、班，部分小、特、新专业单独统筹组建。他们统一领导、统一计划，整体提高新兵的教育训练质量。

“延长训练时间，增加训练内容，确保一下连即进入战斗状态，缩短了新兵适应期。”澎湃新闻网在某新兵团看到了显而易见的变化：以往的各单位“各自分训”变成了基地化的“集中组训”；训练课目除了共同基础课目，还区分专业增加了技能课目，时间较以往增加了一倍多；专门组织训练阶段转换，调整相应装备器材、组训干部骨干和机关指导力量，穿插组织专业训练教学法集训，根据各兵种专业新兵训练大纲组织专业训练。

“从‘齐步走’打基础向‘能战斗’强技能转变，待新兵达到合格战斗员标准后，再补入一线作战部队，实现了训练效益的最大化。”陆军参谋部领导说，“新的训练模式从源头上打牢了部队训练基础，将使补入部队的新兵军政素质大幅提升，作战单元整体作战起点明显提高，确保作战部队全年齐装满员，随时听令执行各种任务。”

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