宁强5.3级地震：四川广元震区300余间房屋不同程度受损

四川省地震局、广元市政府应急办等部门透露，宁强5.3级地震造成该市朝天区120余户、300余间房屋不同程度受损，东溪河乡转移安置六户14人。

据中新网报道，今日凌晨1时30分，由四川省地震局副局长雷建成带领的一行14人工作队已抵达震区，与先期到达的广元市防震减灾局、朝天区防震减灾局和青川县防震减灾局现场工作人员13人汇合，并成立了现场联合工作队，与朝天区政府就灾害损失情况进行了沟通交流。

报道称，今日凌晨2时，现场联合工作队召开了第一次工作会，对地震现场工作进行了部署，分四个调查小组沿花石乡-东溪河乡-羊木-西北；陈家-柏杨-大滩、朝天-沙河-蒲家、妣疲-营盘等乡镇开展烈度调查与灾害评估工作。

广元市朝天区政府应急办称，经初步调查统计，此次宁强5.3级地震造成朝天区120余户、300余间房屋不同程度受损。房屋受损主要以墙壁开裂、房顶掉瓦为主，受损房屋主要为砖木结构和土坯房屋。此外，东溪河乡转移安置六户14人。

另据青川县报告，此次地震还造成该县姚渡镇阳山村、青元村，营盘乡等乡镇共10余户屋脊垮塌，致屋顶瓦片受损，另有部分屋顶梭瓦，道路有零星滚石，暂无人员伤亡报告。

此前，广元市防震减灾部门派出的地震现场工作组已对青川县、朝天区数个乡镇开展了灾情核查工作。目前，广元震区群众生活井然有序、情绪安定。



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