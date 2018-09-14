美媒：美国防部拒派陆战队进驻美国在台协会

据了解，原本美国国务院要求美军安排陆战队进驻美国在台协会（AIT）内湖新馆，但有三名美国官员向美国有线电视新闻网（CNN）透露，美国国防部拒绝了国务院的请求，原因为资源有限。

据《自由时报》消息，依据CNN昨日报道，有两位美国官员表示，上个月美国国防部长马蒂斯（James Mattis）决定拒绝国务院的这项请求。

一名国防官员表示，在请求被拒绝之前，军方规划人员原本预计美军陆战队最快可在下个月抵达台湾。

当被问到这一决定时，国务院一名官员告诉CNN，“我们不讨论有关保护我们设施或人员的具体安全事宜。”美国国防部发言人罗根（Christopher Logan）也说，不讨论有关机构或人员保护的特定安全事宜。

虽然美军陆战队可能被派往台湾的消息，引起了北京方面的警告，但一名国防官员告诉CNN，指该请求因资源有限问题而遭到拒绝，并不是怕激怒中国大陆政府。这名官员还说，国务院没有事先告知五角大厦，AIT新馆完工后需要进驻美军陆战队，这导致了请求被拒绝。

对此，国务院发言人表示，和AIT现址的作法相同，将与当地政府合作，聘用少部分美籍人员和多数台湾雇员，维护AIT新馆的安全。他也说，美国仍信守基于《美中三公报》与《台湾关系法》的“一中政策”。

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