国务院港澳办主任张晓明：香港局势稳中向好

昨日是国务院港澳办成立40周年，港澳办网站上载港澳办主任张晓明在港澳办内部座谈会的讲话，内容长达1万字，讲述港澳办的成立过程和过去工作等。张晓明形容，港澳办为香港局势稳中向好做了卓有成效的工作、办成很多“大事难事喜事”、形成了一批“管长远、管根本”的制度性成果，包括首次发表《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书、就普选特首作出8.31决定、支持修改议事规则，解决恶性拉布问题等。

据《明报》报道，张晓明的讲话提到，中共中央十八大以来，港澳办以中共总书记习近平关于港澳工作的重要论述为指引，坚决全面准确贯彻“一国两制”方针、积极有为，坚决贯彻中央有关决策部署，与有关方面共同努力，办成了许多“大事难事喜事”。

张晓明指，这些“大事难事喜事”包括首次发表一国两制白皮书；就普选特首作出“8.31”决定；解释《基本法》104条，为取消宣誓违规议员的资格提供更坚实的法律依据，有效打击和遏制“港独”活动；支持香港立法会修改议事规则，解决了恶性拉布问题；出台一系列便利港澳居民在内地学习、工作、生活的措施；协调解决高铁西九龙站“一地两检”和港珠澳大桥开通涉及的政策及法律问题等。

张晓明续说，“特别是妥善应对和处理持续79天的非法佔中事件，在国际上同类事件的处理中堪称范例，对香港近期局势发展具有关键性影响。”

张晓明指出，“一国两制”的实践过程不可能一帆风顺，形容“一国两制”本身包含矛盾、对立，在建立新的宪制秩序难免需要一个过程，认为看待港澳的现象、问题时，“切忌理想化、简单化、情绪化”。

张晓明最后提出四点想法，指港澳办在新时代下如何更好地履职尽责，包括：一，当好中央处理港澳事务的参谋和助手；二，当好一国两制方针的守护者；三，当好港澳与内地融合发展的促进者；以及四，当好港澳同胞的贴心人。



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