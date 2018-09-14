王毅谈国际贸易体系改革：应坚持三个“不能丢”

中国国务委员兼外交部长王毅昨天（13日）同法国外长勒德里昂在北京会谈后共同会见记者。

据中新社报道，有记者问，中方如何看待法方将致力于维护和重塑多边主义，推动国际贸易体系改革。

王毅表示，法国一直是维护多边主义，捍卫自由贸易的重要力量，我们对法方为此作出的各种努力予以高度评价和赞赏。

王毅说，现有国际贸易体系受到了一些质疑和冲击。中方的立场是明确的。首先，自由贸易的规则理念应当得到维护，以世贸组织为核心的多边体制应当得到加强，因为这符合世界各国的整体和长远利益，也是绝大多数国家的共识。同时，我们并不认为现有体制是完美无缺的，中方支持对现有体制，包括世贸组织进行必要改革和完善，使其更加公平、更加有效、更加合理。在探讨推进改革的过程中，中方认为应当坚持三个原则：

一是世贸组织的核心价值和基本原则不能丢，应以支持自由贸易、维护多边贸易体制、反对保护主义为基本方向，不能逆时代潮流，不能开历史倒车。

二是发展中国家的正当合法权益不能丢。改革的目的应是使各国更公平地分享全球化发展成果，而不是使南北差距进一步扩大。世贸组织应当继续支持发展中国家更好融入全球价值链，继续保障发展中国家理应享有的“特殊和差别待遇”。

三是协商一致的精神不能丢。世贸组织改革触及各方切身利益，需要广泛、充分地协调，听取各方意见，特别是听取和尊重发展中国家意见。不搞“小圈子”，也不搞“一言堂”。

王毅强调，世贸组织改革问题十分复杂，牵涉面广。希望各方保持耐心，循序渐进加以推进。中方乐见法方为此发挥积极和建设性作用，愿同法方就此保持沟通与协调。

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