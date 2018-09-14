港房地产市场充斥不明朗因素 楼价明年或出现调整

国际房地产服务商--戴德梁行表示，虽然香港物业价格暂时仍坚挺，但市场充斥多项不明朗因素，特别是假如贸易战的影响进一步恶化并为本港经济带来实质打击的话，楼价在明年或会出现调整。

据路透社今天（14日）报道，戴德梁行在回顾第三季住宅及物业投资市场表现时指出，影响香港楼市的不明朗因素包括加息、中美贸易关系愈趋紧张、政府开征空置税，市场交投趋淡，成交量骤跌等。

不过，今年上半年香港录得物业临时买卖合约总数为48,431宗，仅次于2012年上半年的56,047宗，反映市场或已适应过去六年来的调控措施，并在良好基调支持下交投活跃。然而中美两国自6月起在双边贸易方面愈加剑拔弩张，第三季物业成交亦骤跌，自6月份的本年迄今最高纪录的9,520宗，跌至7月份的8,796宗，8月份再进一步跌至6,966宗，自第二季末的跌幅多达26.8%。

“预料9月份的成交宗数仍会再下跌，而第四季的物业成交量将维持在每月平均5,500宗的水平。”戴德梁行大中华区副总裁及大中华区策略发展顾问部主管陶汝鸿指出。

虽然成交减少，但香港住宅楼价已连续21个月创新高，且升势长达28个月，不过政府最新公布的7月份楼价指数升幅已见放缓。

据戴德梁行今日发表的《香港住宅市场--风暴前夕?》报告，除了中美贸易纠纷外，加息及香港政府宣布开征一手住宅空置税亦会为本年以至明年的香港一手楼市展望加添变数。

报告作者、戴德梁行香港区研究部主管贺凯分析，个别香港银行近月开始加息，暂时对整体楼价影响并不明显，但如假设明年年底利率较现时增加了100个基点，每月按揭供款将会增加，导致供款与入息比率上升，更多买家将未能通过压力测试，这将令物业成交减少，投资气氛稍降。

至于中美贸易对峙，对香港来说首当其冲的将会是本地贸易及物流业。不过，中美贸易摩擦将会打击人民币汇价及令股票市场更为波动，人民币贬值将削弱内地买家对香港物业的购买力，而股票市场波动亦会影响置业意欲。

在空置税方面，根据屋宇署数字，本年上半年间未售住宅单位约为9,000个，这批供应并不足以为目前本港房屋短缺带来即时的纾缓。即使一手住宅空置税可令发展商加快销售中小型单位，在短期内增加的供应亦不会令市场出现供应过剩。不过，空置税或会影响发展商的定价策略，因发展商为了避税，或需要提早为2016年或之前已开始兴建的单位申请预售许可，这将涉及超过1.5万个单位，发展商的定价部署或需要作出相应配合。

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