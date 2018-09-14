中国气候变化事务特别代表：中国将百分之百兑现应对气候变化承诺

中国气候变化事务特别代表、全球气候行动峰会联合主席解振华昨天（13日）在美国旧金山表示，中国将采取切实行动，确保百分之百兑现对外宣布的应对气候变化承诺，为全球绿色低碳发展做出更大贡献。

据中新网今天（14日）报道，在全球气候行动峰会开幕式上发表主旨发言时，解振华说，气候变化的全球性挑战越来越紧迫，世界各国没有谁能独善其身，全球命运与共，各国必须加强合作、实现共赢，以实际行动落实《公约》和《巴黎协定》，推动全球绿色低碳转型，构建人类命运共同体。

解振华指出，我们努力走符合国情的绿色、低碳、循环发展道路，采取了优化产业结构、节能和提高能效、发展非化石能源、增加森林碳汇、建设全国碳排放交易市场等一系列举措，取得显著成效。

2017年，中国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降了46%，已经超过到2020年碳强度下降40%－45%的上限目标；非化石能源占一次能源比重已达13.8%，2017年底，中国可再生能源发电装机容量已达到6.5亿千瓦，其中风电装机已完成2020年规划目标的76%，太阳能装机已提前完成2020年目标，有望实现到2020年非化石能源比重达到15%的目标；森林蓄积量2015年达到151亿立方米，已超额完成到2020年的森林蓄积量目标；全国碳市场在试点基础上已于2017年底启动，首先涵盖发电行业，纳入1700多家企业，排放量超过30亿吨。

解振华说，我们将加大现有政策实施力度，并在科技创新、碳市场、绿色金融、气候立法、气候变化与大气污染协同治理、南南合作等方面采取进一步措施，确保百分之百兑现中国对外宣布的应对气候变化承诺，争取碳排放2030年左右达峰并尽早达峰。

他指出，中国的地方政府、企业、公益组织、研究机构一直采取积极有力的行动，已有近100个城市提出了达峰目标，一些企业成立了低碳联盟，践行低碳发展。中国的一些基金会、公益组织、研究机构在本次峰会上启动了“气候变化全球行动”倡议，积极筹措资金，支持中国政府落实自主贡献、开展气候变化南南合作、建设绿色“一带一路”，并号召中国各界和全球社会携手落实《巴黎协定》和可持续发展目标。

他强调，中国愿与各方加强合作，共同为推进全球生态文明建设、建设清洁美丽的世界做出更大贡献。

此次全球气候行动峰会由美国加州政府主办，旨在推动全球次国家层面的应对气候变化行动。

早报订户新闻，更多精彩等着您！