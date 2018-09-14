中国驻委内瑞拉大使：开启新时代中委合作新征程

应中国国家主席习近平邀请，委内瑞拉总统马杜罗9月13日至16日对中国进行国事访问。这是马杜罗就任总统以来第四次访华，两国领导人将就中委关系、务实合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，为新时代中委全面战略伙伴关系发展指明方向。相信此次访问将是一次提振信心之旅、深化友谊之旅、促进合作之旅。

据《人民日报》报道，委内瑞拉是拉美重要国家和世界级资源能源富集国，原油探明储量逾3000亿桶，预计可开采340年，居世界第一。铁矿石和天然气储量分居世界第五和第七，黄金、钻石、钶钽铁、镍矿等稀有资源储量可观。农牧业发展潜力巨大，可耕地面积达3300多万公顷。旅游资源丰富，生态优良，国土森林覆盖率达55%。

中委建交44年来，在两国领导人亲自推动和双方共同努力下，中委关系始终保持良好发展势头。特别是已故总统查韦斯执政期间，中委关系取得跨越式发展，不仅全面深化双边务实合作，造福两国人民，而且大力推进中拉整体合作，不断增进中拉人民间的友好。

中委是互利共赢的好伙伴。委内瑞拉是中方重要原油供应国、在拉美最大的工程承包和劳务合作市场，以及全球贷款承诺额最高的国家之一。“能源+金融”两个轮子一起转，成为两国务实合作的基石，取得丰硕成果。在中委融资合作机制下，65家中资企业参与委能源、电力、基础设施、产能合作、社会民生等多领域176个项目建设，带动当地就业超过20万人。

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