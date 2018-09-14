台国安局令调查局搜报媒体社群引反弹

台湾情治龙头国安局最近指示调查局等六大情治机关，加强搜报媒体报道执政党“争议信息”情资，这项锁定媒体调查的行动，定名为“讯安专案”，调查局台湾安全调查处已动员全省外勤处站据点全面情搜，由于搜报网络社群或新闻媒体非调查局本业，引发不少基层反弹，有调查官质疑，此举难道是府院高层想钳制言论自由，进行选举操作？

据联合新闻网报道，所谓“争议信息”是指对蔡英文政府不实的报道或评论，搜报范围共四大项，分别是“影响国家安全”、“诋毁国家元首”、“扰乱社会安定”、“扭曲政府政策”，锁定搜报的网站有七大类，包括面簿、新闻媒体、Line 、公共论坛、视频、内容农场及个人网站，若能达到个案侦查，管考绩效分数最高。

调查局回应指出，近年由于网络科技发达，导致许多不实网络言论散播、假消息充斥，严重影响国家与社会安定，执政当局有意规划成立错误消息即时澄清中心，因此才希望六大情治机关搜报不实言论，研究对应措施，跟年底选举没有关系。

调查局外勤据点主要是针对辖区内的政治、财经、社会情势、两岸交流进行情搜，这次在选前忽然被强烈要求加强搜报媒体情资，甚至还列入管考绩效，让不少调查官近来每天盯着电脑或电视撰写情资，截至目前为止，光是台北市调查处呈报的“争议信息”就超过两千件，累坏不少基层调查官，也引发内部不小反弹声浪。

有调查官说，台湾不是新闻自由的国家吗，为何要动员情治机关监看媒体新闻，难道要制造寒蝉效应？也有调查官在面簿发文说，“真的很棒，做本业是傻蛋，抄网才是王道。”

据了解，搜报“争议信息”的除调查局外，还包括警政署、移民署、海巡署、宪指部、政战局，以往调查局外勤据点搜报情资后，要先呈报局本部台湾安全调查处编审，但须耗时三天，导致情资通报给国安局的时效太慢，让调查局在“讯安专案”的评比为倒数第二；调查局为此特别向国安局申请帐户，让外勤据点可直接用外网电脑通报情资，缩短情资通报时效。

根据调查局台湾安全调查处情整中心指示内容，外勤据点须在9月23日前，尽力搜报“争议信息”相关情资，只要符合其中一项要件，就可获得核分绩效，若获国安局采用，则可加倍计分；情整中心什至鼓励同仁，“此为阶段性任务”，希望大家争取绩效。

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