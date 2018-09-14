中国商务部：美方加征关税不能解决问题

中国商务部新闻发言人高峰昨天（13日）在回应最新的中美贸易顺差有所扩大时表示，顺差或逆差的扩大或缩小，是由市场决定的。美方应认识到，采取加征关税的单边主义措施不能解决问题。

据新华社报道，海关总署日前公布的数据显示，前8个月，中国对美国出口1.96万亿元（人民币，下同，约3900亿新元），增长6.5%；自美国进口7141.3亿元，增长4.4%；对美贸易顺差1.24万亿元，扩大7.7%。

对于中美贸易顺差扩大的情况，高峰强调说，美国贸易逆差与美国储蓄率低、美元储备货币地位、美国实施对华出口管制等原因有关。同时，顺差或逆差的扩大或缩小，也是由市场决定的。

他分析说，今年前8个月，中国对美出口增速较快，主要是受到美国国内市场需求增加等因素的影响，当然可能也存在部分中国企业因为担心美国的关税政策，提前抢出口的因素。

高峰表示，美方应认识到，采取加征关税的单边主义措施不能解决问题。中美双方应该采取务实举措，相向而行，共同努力促进双边贸易健康稳定发展。

今年前8个月中美双边贸易额达2.67万亿元，同比增长5.9%，增速比前7个月高0.7个百分点，但不及去年同期的三分之一。高峰表示，美方挑起贸易摩擦，势必会给中美贸易带来负面影响。我们不愿看到，中美双边贸易良好发展势头因为美方的单边保护主义措施而受到削弱。

高峰说，当前，世界经济持续复苏，中国经济正在迈向高质量发展。从总体看，虽然外部不确定、不稳定因素增多，但中国外贸发展的基本面没有改变，通过创新创造的内生动力仍在增强。我们有信心继续推动中国外贸平稳健康发展。

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