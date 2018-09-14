台风“山竹”暴风圈大 台气象局最快中午前发布海警

台湾气象局预报员刘沛滕说，台风“山竹”明天最接近台湾，虽不直接侵台，但由于“山竹”暴风半径有300公里，近海风浪仍大，因此最快中午前就会发布海上台风警报。

据联合新闻网报道，台湾中央气象局观测，今年第22号台风山竹今天凌晨2时位在鹅銮鼻东南东方1070公里海面上，正持续朝西北西移动，不直接影响台湾，明天距离台湾最近，由于七级暴风半径有300公里，对台湾近海影响仍大，容易有明显风浪，外围环流也会为台湾南部及东南部带来明显雨势，因此最快将在中午前发布海上台风警报。

刘沛滕说，今天白天各地仍大多为多云到晴，仅东半部地区及恒春半岛有局部短暂阵雨，中午过后各地山区有局部短暂雷阵雨的机率，但区域不会太多，入夜之后受台风外围环流影响，东半部地区降雨将逐渐增强，明天恒春半岛、东半部地区及屏东山区可能会有大豪雨以上的降雨，台南以北仅有局部短暂阵雨。

报道称，气温方面，西半部因受沉降增温影响，高温约摄氏34到36度，东半部高温约32到33度，请民众注意防晒多补充水分。

气象局提醒，今天沿海已经有长浪，随着台风逐渐接近并持续增强，民众应避免前往海边活动，航行作业船只也要严加戒备。

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