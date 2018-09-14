鼓励检举林佳龙餐会贿选疑案 国民党祭百万奖金

民进党台中市长林佳龙遭对手国民党台中市长参选人卢秀燕阵营质疑7月21日大梨山后援会成立大会以海陆大餐贿选，台中地检署已分他字案调查。国民党今天宣布，加码提供百万奖金，鼓励民众踊跃检举。

据联合新闻网报道，国民党发言人洪孟楷表示，希望曾参与7月21日林佳龙大梨山后援会餐会的民众或是知道内情者，能提出相关事证向检调检举，让检调有充足证据正式起诉全案，政府提供查贿奖金，国民党台中市党部也会额外提供百万元奖金。

国民党台中市党部主委陈明振说，今天下午3时将由律师陪同，前往台中地检署正式告发，盼检调不分顏色、立场，秉持司法公正，把林佳龙阵营所涉的大梨山餐会贿选案改列侦字案，厘清餐会钱是谁出的，人是谁叫的。

卢秀燕阵营指控，林佳龙2005年第一次竞选台中市长时，后援会就帮林办餐会、免费招待争取选民支持，林佳龙7月21日的大梨山后援会餐会活动，如出一辙。

洪孟楷说，2005年林佳龙阵营的“餐会贿选”，法院最后以“共同商议以举办餐会，免费招待北屯区有投票权的里民享用，再安排候选人林佳龙到场致意拜票，藉此拉抬林佳龙声势”為由，判处4位竞选干部遭判决7至10个月不等有期徒刑定谳。

洪孟楷质问林佳龙，大梨山餐会到底花了多少钱，平均一人餐费是否超过千元以上、已构成贿选要件？他问，梨山餐会谁邀请、谁买单，让参与民众从20桌变30桌，无差别请客，谁那么大方宴请，如果不是林本人，要不要颁好人好事奖给热心赞助者？

洪孟楷说，林佳龙阵营2005年以举办餐会手法贿选，现在2018年又“重操旧业”，试图以相同手法影响选情，这几年来没有一丝一毫长进，对得起台中市民？

洪孟楷也质疑，2006年由民进党执政可以判林佳龙阵营有罪，现在的蔡总统同样是民进党籍，如果查不到贿选，难道蔡不如扁？

陈明振也说，林佳龙大梨山后援会餐会上，主持人是市长处的机要秘书，市府团队都出席参与。质疑2005年的餐会贿选，造成四个辅选干部因贿选案被判入监，当时林佳龙逃过一劫，这次要请谁当替罪羔羊？

早报订户新闻，更多精彩等着您！