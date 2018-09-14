“阿里巴巴”香港闹双胞 法官判山寨“阿里”改名及赔偿

阿里巴巴集团控股有限公司早前入稟高等法院，控告香港注册公司“阿里巴巴（全球）实业投资控股集团有限公司” 侵权，要求法庭颁令禁止“阿里巴巴（全球）实业投资控股集团有限公司” 以中文“阿里巴巴”或英文“Alibaba” 等类似名称继续经营业务，并追讨原告公司因是次侵权所承受的损失。

据《星岛日报》报道，黄文杰暂委法官今颁令原告胜诉并颁下禁制令，禁止被告以中文“阿里巴巴”或英文“Alibaba” 等类似名称继续经营业务及需向原告作出有关赔偿等。

黄文杰暂委法官判决时指，案件原以欠缺状书理由申请判决，但被告代表今天称误解法律程序，故今天补交其抗辩书。黄官指被告辩称“阿里巴巴” 的名称只是来自阿拉伯古老民间故事，与中国电子商务巨头“阿里巴巴”无关。但黄官指，被告公司原名为“美国承龙教育国际文化传媒有限公司”，直至2014年9月17日才改名为“阿里巴巴全球实业投资控股集团有限公司”，亦没有任何解释其改名原因。黄官考虑被告代表呈上的抗辩理由后，认为全部理由属均与本案重点不相关，而且被告公司根据知名公司名字改名，亦有可能为原告公司带来损失。黄官不信纳被告提供的任何抗辩理由，故判原告以欠缺状书理由申请判决胜诉。

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