陆委会：没有立即除籍问题 拟严密控管申领陆居住证

大陆对台核发居住证，引起台湾社会高度议论，陆委会日前才表示，正在研拟修法，拟要求领用居住证的民众有向主管机关申报的义务，否则将面临罚锾。陆委会昨先批评大陆国台办对居住证相关说法是避重就轻、刻意混淆，政府表达强烈不满；至于应对措施，在可能的罚锾外，陆委会加码表示，将研议“更加严密的安全管理机制”。对已申领居住证的台胞，则强调没有立即除籍的问题。

据中时电子报消息，陆委会副主委兼发言人邱垂正在8月30日的记者会曾表示，申办居住证的民众无须在大陆设籍，领用大陆居住证者，尚无违反《两岸人民关系条例》第9条之一的规定，不会有注销台湾户籍的问题。

对于该说法是否仍然有效，邱垂正昨在记者会仅表示，政府理解国人在陆求学就业有生活便利需求，但政府也提过，申领居住证有许多风险，而有关具体措施近期会择期对外说明。

关于申领居住证将会以何种措施加强管制，邱垂正表示，在维持原有必须申报登记制的基础之上，强化提升严密的国家安全管理机制和配套措施，此外没有立即除籍的问题。

邱垂正表示，虽然日前有提出申报登记制，但最近掌握相关资讯与各方意见，台方认为还是有必要积极研议更加严密的安全管理机制，这些机制包含法制面与制度面，强化安全防线。

陆委会表示，取得居住证实质上与大陆公民身分已极度趋近，赋予政治权利和义务，只凭陆方一念之间，因此居住证的发放实质上是有意冲撞我《两岸条例》有关“取得大陆地区户籍”之文义解释，企图挑战我方对於两岸人员身分区别的法律底线，台方无法任其刻意混淆，破坏台法律秩序。

对于陆委会将研议加强管制，尤其如何有效达到申报控管，各方人士并不看好。有知情人士表示，台方难以研议一套做法，去说服已申领居住证台胞返台登记，可说是无法可施。

知情人士说，两岸关系恶化，陆方让台湾民众做选择，居住证是精明手法。对于立法院即将开议，有立委拟将提案修法，该知情人士指出，法律层面还是很难执行，陆方大概也很清楚，知道民进党政府难以有效应对。

早报订户新闻，更多精彩等着您！