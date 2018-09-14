洪秀柱声援以核养绿 黄士修：要成为前进的那盏光

“以核养绿”公投提案领衔人黄士修昨日前往中选会补递公投连署书，但遭到中选会拒收，黄士修等人在中选会前绝食抗议距今已将近24小时。国民党前主席洪秀柱今天中午前往中选会前声援黄士修，一到现场就先给黄士修深深拥抱，并表示政府不该专制独裁，应当尊重合法程序，行政部门不该以作东厂为荣，黄士修也说，自己要成为带领所有人前进的那盏光。

据联合新闻网报道，洪秀柱说，今天这个政府还有什么资格讲公平与正义，公投不是民进党一直追求的吗？人民有自由选择的权利，可以在公投案提出去之前表示反对，为什么不尊重合法程序、为什么不让人民有自由选择的机会？洪秀柱表示，应该在正反两方跟民众做一个详实说明，政府不应该专制独裁，各个行政部门在竞相作东厂吗？难道以作东厂为荣吗？

黄士修绝食将近24小时，他说洪秀柱教他许多事情，该做的事情还是要做，这是在洪秀柱身边学习到的道德、勇气，黄士修也提到，不要去期待别人带给我们光芒，“自己就要成为带领所有人前进的那一盏光”，我就做我该做的事情。

洪秀柱说，一直都知道民进党选举奥步（闽南话：臭招）很多，今天连中选会在他们手里都可以这样玩弄，年底的选举铺天盖地，还不知道有多少恶劣的手段。洪秀柱也呼吁民进党前主席林义雄一起出来陪坐，请他为当初的理想出来发声。

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