台风“山竹”来袭 林郑：港府严阵以待

今年西北太平洋最强热带气旋“山竹”，以超强台风级数逼近香港。香港特首林郑月娥表示，政府严阵以待，并会动员所有需要的人力、物力，希望将损害减至最低。她说，保安局已召开两次跨部门会议，30个政策部门商讨防备、应变及善后工作，详情今天稍后会在联合记者会上公布。

据《明报》报道，问及港珠澳大桥会否因超强台风吹袭而受损，林郑月娥称所有基建在设计时，已预计需要承受某一程度的天然灾害，自言虽非技术人员，但“深信在设计这些那么重要的基建时，一定有考虑到”。

在防风工作方面，林郑表示，渠务署已到一些容易出现海水倒灌的地点安装挡水板，民政署稍后会在有需要时安排居民提早撤离，包括大澳、鲤鱼门及杏花村等地市民。

在应变上，林郑称政府已提早进行相关工作，例如由保安局牵头的紧急监察及支援中心，会在天文台悬掛三号风球后尽快启动，统一发放各部门资料，并亲自向她报告；而政府的庇护中心同样会在发出三号风球时开放，并寻找较大如室内运动场馆作临时庇护中心，有需要时会安排旅游车接载居于大澳的长者。

她又说，希望当局在清理街道上做得较以往迅速和更具效率，又呼吁市民做好防备工作，风暴期间留于室内，不要去观浪或冲浪等，否则不单对自己有危险，但对拯救队伍带来很大压力。

早报订户新闻，更多精彩等着您！