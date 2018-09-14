黑龙江举行“绿博会” 向世界发出绿色声音

第六届黑龙江绿色食品产业博览会（下称绿博会）今天（14日）在哈尔滨开幕，来自中国、俄罗斯、韩国、马来西亚、印尼、泰国、巴西、法国、越南等国家和地区的1000多个企业参展，中国农业大省黑龙江向世界发出绿色声音。

据中新社报道，黑龙江农产品量大质优，粮食总产量和商品量稳居中国第一，非转基因大豆、粳（京）稻、玉米种植面积和产量均居中国首位。这几年，黑龙江越来越注重农业的绿色发展之路。2017年，黑龙江省绿色食品认证面积7636万亩，约占中国的1/5，绿色食品实物总量4140万吨，从而推动黑龙江由大粮仓变成中国的绿色粮仓、绿色菜园、绿色厨房。

本届绿博会为期五天，以“放大生态绿色食品供给优势，加快第一支柱产业发展”为主题，展览总面积6.8万㎡，展位1800多个，参展商品上万件，展区分为异域食俗、黑土风情、绿色未来等三大板块。

绿博会期间将举办“2018黑龙江绿色食品产业发展论坛”、龙江绿品牌赋能行动暨“龙江绿厨房”体验馆启动仪式，以及科技农业新供给和新动能论坛、生态农业未来发展新模式论坛、基于大数据时代的新消费论坛和“赢在新生态”发展论坛等9项活动，全方位展示黑龙江的绿色产业，并对接前沿农业科技发展和广阔电商市场。

据本届绿博会主办方介绍，绿博会从2013年至今已连续举办五届，成为中国知名绿色食品专业展会，未来将走专业化、国际化、品牌化道路，让中国绿色有机产品借助这个平台走向世界。

早报订户新闻，更多精彩等着您！