商界首位获卿云 张忠谋吁政府帮忙

台积电创办人张忠谋今（14）获得台湾总统蔡英文颁授“一等卿云勋章”，是史上首位获得一等卿云勋章的商界领袖。蔡英文致词表示，勋章是要表彰张忠谋长期以来对台湾高科技产业的贡献，除了去年台积电已成为世界最大半导体公司，张忠谋用专业、热情让世界看到台湾；台积电还一直坚持最重要的技术要根留台湾，3纳米厂落脚南科也开始动工。蔡承诺，对于台积电未来发展3纳米、5纳米，政府一定鼎力支持。

据三立新闻网报道，蔡英文提到，张忠谋一直是她非常敬重的前辈，也是私底下常常请益的老朋友，国政上也给予很多提点与建议，深感获益良多。张当年从美国带回最先进技术，担任中研院院长、也创办台积电，整合IC产业上下游成为一个超级联盟，为台湾建立完整半导体体系；以往没有人看好代工，张忠谋毅然投入独创代工晶圆模式，成为全球IC生产链最稳定、最值得信赖的提供者。

蔡英文还说，台积电一直坚持最重要的技术要根留台湾，3纳米厂落脚南科开始动工，未来南科也会成为云端运算重镇；台积电去年也成为世界最大半导体公司，张忠谋用专业、热情让世界看到台湾；其夫人致力于投入公益活动也令人敬佩。蔡承诺，台湾一定鼎力支持，让其创办基础能为台湾带来更多发展与成果。

张忠谋则指出，能得到这荣誉与创立世界级公司楷模、领导、经营台积电，且对台湾经济做出贡献所给予的肯定，他要将这份荣誉与台积电全体共享，也特别感谢另一半张淑芬的全心全力支持，及对台积慈善基金会100%的热情及领导。

张忠谋指出，台积电是很成功的公司，但也面临很多挑战，一是来自美国、中国大陆及日本等大市场国家主义的挑战，面对国家主义兴起的世界，台积电的领导者必须有充份智慧，使台积电在市场有公平竞争的机会。另一则是资源的挑战，呼吁政府及社会各界在土地、水、电等资源继续支持。张还强调，竞争者总是会继续挑战台积电的领导地位，以后不会停止，即使如此，他也期待台积电在新一代领导人带领下，能再创奇迹，也为这块土地做出最大贡献。

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