2018大连服博会启幕 中外企业共拓服装产业商机

由中国商务部、大连市人民政府主办的2018中国（大连）国际服装纺织品博览会（以下简称“大连服博会”）今天（14日）在辽宁省大连市启幕，吸引来自中国、美国、丹麦、加拿大、日本、韩国等26个国家和地区的千余家纺织服装企业前来参展。

据中新网报道，2018大连服博会以“绒裳”为主题，重点展示适应东北亚及欧美市场为主的秋冬季服装。本届服博会展出面积共5万平方米，参展品牌总数达700余个。服博会期间，将举办大连2018秋季时装周、“大连杯”国际青年服装设计大赛、中国纺织物联网与智能制造大会等活动，旨在推动中国服装产业快速、健康发展。

中国商务部副部长王炳南在开幕仪式上致辞时指出，当前，中国经济已进入新时代，特别是随着“一带一路”国家倡议的提出、“中国制造2025”、新一轮东北振兴等国家战略的实施，对服装纺织产业转型发展提出了新的要求。中国(大连)国际服装纺织品博览会是中国服装纺织产业国际合作交流的平台，期待服博会为提升大连乃至整个东北亚时尚软实力和服装行业的转型升级发挥更大作用。

据中国（大连）服博会办公室副主任李云生介绍，与往届相比，本届服博会最大的亮点在于国际品牌参展数量较往届有所增长，参展国家和地区总数达26个，其中国际品牌超过200个，直接参展国家和地区比上年增加10%以上。

记者在现场看到，丹麦的皮草、日本的首饰、意大利的丝巾……众多海外参展商频频伸出橄榄枝，寻找合作伙伴。“我们公司主要销售羽绒服，来中国北方参展正好符合我们的经营需求。”意大利埃姆公司总经理Gianni Masciulli（加尼·马修里）告诉记者，期待通过此次博览会能在中国寻求合作机会。

位于展馆显著位置的大杨定制展厅，在络绎不绝的观众中显得尤为引人注目。大杨集团总经理胡冬梅表示，本次展会，大杨定制展区精心打造了七个特色展区，分别是“五化”展区、历程回顾展区、创世品牌展区、智能工厂展示区、大杨定制体验区、KEYYMENKIDS学生装展区、检测展示区。

当日，2018首届东北亚中小学生校服设计大赛也在大连服博会上亮相，吸引诸多观展民众的目光。“凯门杯”2018首届东北亚中小学生校服设计大赛旨在借助赛事平台，挖掘培养原创性与流行时尚相结合的服装设计师。现场，还举行了凯门学生装走秀活动，36套学生制服在T台上大放异彩，向人们展示了在校园生活中孩子们各种时刻的着装。

中国（大连）服博会至今已举办了28届，其通过“品牌引进平台”功能在国际上形成了较高的影响力，已成为引领行业的风向标。



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