大陆介入选举？陈金德控蓝营宜县议员参选人招待桩脚出游

宜兰县代理县长陈金德今天指控宜兰县某国民党提名的县议员候选人，经常安排桩脚、选民到中国大陆接受招待；招待过程中，对岸公开或暗示民众支持国民党候选人，这已经外力介入台湾选举，年底选举是国家安全保卫战，该候选人已违反选罢法，他会透过管道向检调反应。

据《自由时报》报道，国民党宜兰县党部指陈金德道听途说，国民党不晓得他的资讯从何而来，无从回应。

陈金德身兼民进党宜兰县五合一竞选主委，今天成立竞选发言人群，由县议员候选人邱嘉进、林丽、吕惠卿担任。陈金德致词说，年底选举是四大保卫战，分别是行政改革价值保卫战、民主深化保卫战、台湾永续发展保卫战及国家安全保卫战。

陈金德提及国家安全问题说，台湾是透明开放社会，面对大陆专制政权，对岸透过各种管道，用人跟钱介入、影响台湾社会与选举，尤其介入台湾选举很多年了，就他所知，宜兰县某国民党提名的县议员候选人，经常安排桩脚、选民到大陆接受招待，对岸公开或暗示要支持国民党候选人。

陈金德强调，这已经是外力介入台湾选举，当事人也涉及贿选违反选罢法，国民党这个候选人从事这样子的事，已经好几个月、甚至一年，这也严重危及台湾国家安全，议员选举如此，以后总统选举怎麼办？

他指出，将透过相关管道跟检调单位反应，这已涉违法且需侦办，不宜在这裡讲是哪个乡镇、是谁？但可以很肯定的讲，是国民党提名的某位县议员候选人。

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