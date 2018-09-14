“山竹”携暴风雨将影响广东 广深港等多趟列车停运

超强台风“山竹”预计16日夜间到17日凌晨登陆广东西部到海南东部一带沿海。届时广东将遭遇大范围狂风暴雨，镇江、茂名、阳江等地有大暴雨，局地特大暴雨。17至18日广深港及杭深高铁、广深及广珠城际所有列车以及粤湘两地始发前往上述方向的列车将停运，公众出行需注意。

据中国天气网报道，受“百里嘉”影响，广东强降雨频繁，阳江等粤西市县出现了中到大雨，局部暴雨。监测显示，昨天08时到今天08时，阳江阳东区降雨量为117毫米，达到大暴雨级别。

另外，超强台风“山竹”今天11时的中心位于距离菲律宾马尼拉东偏北方向约600公里，也就是北纬16.3度、东经126.3度，中心附近最大风力17级以上（65米/秒，相当于234公里/小时），中心最低气压910百帕。

今天上午，湛江蓝天白云，仿佛是暴风雨前的宁静。今天上午，湛江蓝天白云，仿佛是暴风雨前的宁静。

预计，“山竹”将以每小时25-30公里的速度向西偏北方向移动，强度变化不大，将于15日凌晨登陆或擦过菲律宾吕宋岛北部沿海，15日中午前后移入南海东部海面，然后逐渐向广东西部到海南东部一带沿海靠近，并可能于16日夜间到17日凌晨在上述沿海登陆（14-16级，45-52米/秒，强台风级或超强台风级）。

广东省气象台预计，今天广东全省晴到多云，阳江、茂名等粤西沿海市县有阵雨。台湾海峡，粤东海面东北风6到7级，阵风9级；巴士海峡、南海东北部海面风力逐渐增大至8到10级，阵风11到12级。明天，汕尾等粤东市县阵雨转中到大雨，局部暴雨；广州、深圳等珠三角沿海市县有阵雨，其余市县晴间多云。

16日-17日，广东将有一次大范围狂风暴雨天气过程。湛江、茂名、阳江等粤西有大暴雨，部分市县特大暴雨；珠海、中山、深圳等珠三角中南部有暴雨，局部大暴雨；汕头、汕尾等粤东大雨到暴雨，局部大暴雨；韶关、清远等粤北中到大雨，局部暴雨。

据南方网报道，受“山竹”影响，17至18日广深港及杭深高铁、广深及广珠城际所有列车以及粤湘两地始发前往上述方向的列车将停运，自9月11日起暂停发售车票。对16日夜间至19日期间南下的跨琼州海峡普速列车，限售到广州的车票。

气象专家提醒，公众应尽量避免前往台风影响地区特别是海边、海岛游玩。受影响地区渔船应回港、渔排人员应上岸避险；其他船舶尽快驶离危险海域或回港（锚地）避风。居住在危旧房、简易房、铁皮房、工棚和沿海低洼地区的人员应撤离到安全区域，不要进入沿海的地下车库。加固塔吊、广告牌、室外空调、太阳能热水器、门窗等设施。家里提前储备应急照明灯、食物和饮用水等物品。

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