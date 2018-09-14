青海省政府据悉计划救助青海省投

陷入债务困境的青海省投资集团有限公司（简称青海省投）本月下旬在离岸市场将面临一笔3亿美元（约4.11亿新元）的债券到期；据不愿具名的知情人士透露，青海省政府正在计划通过青海省国有资产投资管理有限公司（简称：青海国投）来救助该公司。

据彭博社报道，知情人士称，救助方式可能是将两家公司合并，或者通过青海国投，对青海省投资集团进行托管或者接管，该计划尚存变数。知情人士不愿具名，因信息未公开。

青海国投没有立即对此置评，青海省政府和青海省投资集团没有接听彭博新闻寻求置评的电话。

据报道，标普此前将青海省投的长期主体信用评级从“BB-”下调至“B+”。同时，将该公司未到期优先无抵押债券的长期债项评级下调至“B+”。标普称下调评级缘于认为从长远来看该公司的资本结构不可持续，且由于公司杠杆水平较高、短期债务金额较大、以及可用现金较少，其流动性将持续保持紧张。

青海省投有两笔各为3亿美元的债券，分别在9月和12月到期，而市场对其9月到期的美元债的偿还一直存有疑虑，本周以来两只债券价格均大幅下挫；该公司一位高管曾匿名称计划通过设立20亿元人民币（约4亿新元）在岸信托产品筹集资金，以偿付其9月26日到期的3亿美元债券以及9月28日到期的5亿元人民币债券；但募集规模将取决于市场情况。

一些市场人士将青海省投资集团归类为地方政府融资平台，分析师一直预期，中国势将出现LGFV债券首度违约的案例。本周标普和穆迪分别下调了多家城投的评级。标普把中国七家地方政府融资平台的信用评级下调一级，因认为地方政府支持的可能性“或随着时间的推移而减弱”，分析师周四在媒体电话会议上并指出，中国地方政府融资工具可能面临更多的市场风险，随着地方政府融资平台转型为激烈竞争领域的商业公司，它们的财务状况可能弱化。



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