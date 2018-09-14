中国全国教育行业居住指数发布：上海北京浙江列前三

中国全国教育行业居住指数在北京发布，这是全国首个面向教育行业居民居住现状的量化分析。数据显示，上海、北京、浙江三地总指数在全国排名前三。

据中新网报道，9月12日，“为教师定制美好生活”《教育行业居住工作定制白皮书》(以下简称“白皮书”)发布会正式在京举行。

该行业白皮书以关爱教师群体、关注其职住现状及需求为重点，由中国统计信息服务中心(国家统计局社情民意调查中心)、中国教育大数据研究院、众美集团、首页大数据联合编制。

本次发布的白皮书中，涵盖了全国居住指数(教育行业)研究结果。该指数是对整个教育行业居民居住现状的量化分析。其指标主要来源于首页国家大数据池、国家及各省市统计局、中国及各省市统计年鉴、中国城市统计年鉴、各省市国民经济和社会发展统计公报、人口及就业统计年鉴、企业年报等以及专业第三方机构数据等。

该指数从“住”、“需”、“房”三个方面来综合体现。其中，“住”代表地方宏观居住环境，“房”代表地方房地产基础情况，“需”代表教育行业购房潜力。

中国统计信息咨询中心执行主任江青在会上表示，当前，教师群体数量庞大并一直保持平稳增长的趋势，由于多方面的原因，教师群体在购房、职住安排等方面的诉求未被满足。这需要政府、学校、定制生活服务商等各方面对教师群体面临的职住困难，开展协调、合作，寻求因地制宜的解决方案。

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