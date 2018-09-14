深圳全市74街道正更换办事处主任 或可防止“一把手”权力过大

近日，深圳市74个街道领导层正面临调整，过去由街道党工委书记兼任办事处主任，成为名副其实的街道党政“一把手”的情况将改变。

网媒香港01援引《南方都市报》报道，据深圳早前公布的法规《中国共产党深圳市街道工作委员会工作规则(试行)》指出，街道党工委书记不再兼任办事处主任，设置将与其他中国国内城市类似。此外，深圳以往街道党工委副书记多为两人，其中一名副书记多兼任办事处副主任，但接下三名副书记的配备将成为常态。

街道党工委作为区委的派出机关，过往无明确任期。但《规则》出台后，街道党工委实行任期制，每届任期五年。目前深圳有74个街道（含新区办事处），当中已至少有47个街道（新区办事处）党工委书记和办事处主任已经分设，党工委书记只任党工委书记，由一名党工委副书记兼任办事处主任，主任基本也已到位，剩27个还未分设，但也在推进相关调整，这意味着全市逾六成街道书记和主任已分设。

报道称，据悉，深圳以往的街道党工委书记需要兼任办事处主任，既要主持街道党工委全面工作，又要主持办事处全面工作，是名副其实的街道党政“一把手”。而在过往监督不完全到位的情况下，深圳一些街道党工委书记、办事处主任的“落马”消息，也曾引起了关于街道“一把手”权力过大的讨论。

报道表示，央视《焦点访谈》亦曾经以深圳街道党政“一把手”违法违纪为例，做过一期剖析基层“一把手”腐败的节目，指出基层“一把手”权力过大却缺乏监督，是这类干部腐败易发高发的主要原因之一，指出要合理设定街道“一把手”的权力，努力构建行之有效的监督机制。

报道说，深圳纪检部门过去也曾多次指出党工委书记兼任办事处主任的漏洞，随着中央近年不断推进从严治党，街道“一把手”所受到的监督也在强化。此次深圳明确街道党工委书记不再兼任办事处主任，实行党、政“一把手”分工，再加上改善街道党工委议事决策规则等，有利于消减街道“一把手”权力大问题。



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