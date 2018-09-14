水利部相关负责人13日表示，南水北调东中线一期工程累计调水约200亿立方米。东中线一期工程供水量逐年增加，已成为京津冀豫鲁地区受水区大中型城市的供水“生命线”，直接受益人口超过1亿人。

据新华网报道，通水以来，水利部会同有关部门和地区精心制定水量调度计划，建立健全水量调度协调机制；原国务院南水北调办强化安全生产，规范调度运行管理，供水量逐年增加，工程稳步达效。

据了解，中线一期工程已不间断安全供水1371天，共调水169.29亿立方米，累计向京、津、冀、豫四省市供水158.55亿立方米，分别向北京供水38.75亿立方米、天津供水31.57亿立方米、河南供水58.97亿立方米、河北供水29.26亿立方米。其中，2016年至2017年度供水45.15亿立方米，2017年至2018年度前10个月已实际供水57.57亿立方米，提前超额完成年度供水计划。

中线一期工程发挥效益的速度逐渐加快，从中线工程建成通水到输水50亿立方米，历时623天；从50亿立方米到100亿立方米，历时406天；从100亿立方米到150亿立方米，历时257天。

东线已累计调水到山东省30.67亿立方米。其中，2016年至2017年度调水到山东8.89亿立方米，2017年至2018年度调水到山东10.88亿立方米，比上一年度增加22%。

据介绍，从缺水到喝上好水，南水北调中线一期工程输水水质保持在II类或优于II类，保障了北方人民饮水安全，改变了北方受水区的供水格局，供水保证程度大幅提升，水质、饮用口感大为改善。

南水北调东中线一期工程同时支撑了调水沿线和水源区绿色发展。据测算，南水北调为东中线受水城市每年增加工农业产值近千亿元。北京、天津、郑州、石家庄、济南等一些北方大中城市水资源短缺问题得到缓解，为经济结构调整和产业转型创造了机会和空间。

此外，南水北调东中线一期工程显著改善了沿线受水区水源条件，遏制了地下水超采状况，增加了生态环境用水，改善了河流生态。

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